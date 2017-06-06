СМИ: эмир Кувейта в течение дня посетит Саудовскую Аравию и Катар

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах намерен встретиться с руководством Саудовской Аравии и Катара, с которым Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения. Об этом сообщила электронная версия кувейтской газеты "Аль-Джарида".

По мнению региональных наблюдателей, незапланированный ранее визит кувейтского лидера в Доху и Эр-Рияд направлен на стабилизацию отношений между соседними государствами зоны Персидского залива. Ранее на эту дату в расписании шейха Сабаха числилась встреча с королем Иордании Абдаллой II. Как заявило иорданское информационное агентство, монарх отменил свой визит в Эль-Кувейт; о причинах его решения не сообщалось.

Ранее в понедельник эмир Кувейта провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В беседе он призвал шейха Тамима направить усилия на преодоление дипломатического кризиса с соседними государствами зоны Персидского залива и посоветовал воздержаться от шагов, которые бы привели к эскалации напряженности. На фоне дипломатического скандала в Кувейт прибыл для встречи с руководителем страны советник короля Саудовской Аравии принц Халед аль-Фейсал бен Абдель Азиз, который передал эмиру послание саудовского монарха.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего уже выразили сожаление в связи с этим решением и назвали его необоснованным. До настоящего момента официальные лица Кувейта занимали выжидательную позицию.