СМИ: разведка РФ пыталась взломать избиркомы США перед выборами в 2016 году

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российская военная разведка осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Такую информацию привело в понедельник сетевое издание The Intercept со ссылкой на секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

По информации портала, означенный документ, датируемый 5 мая текущего года, был передан изданию на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности. Согласно изложенным в нем данным, "структуры Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил доказанно занимались кибершпионажем в отношении американской компании в августе 2016 года, чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании". "Структуры, по всей вероятности, использовали данные, полученные в результате этой операции, с тем, чтобы запустить рассылку мошеннических электронных писем местным правительственным организациям с целью хищения личных данных, походившую на регистрацию избирателей", - утверждается в документе, текст которого приводит издание.

Виды предположительных атак

Как уточнило The Intercept, российские структуры якобы выбирали организации, ответственные за проведение электронного голосования, и отсылали им письма с вложениями в виде текстовых файлов, в результате открытия которых запускалось вредоносное ПО и спецслужбы получали полный контроль над зараженными компьютерами. Эти вложения предположительно должны были включать анкетные данные избирателей, которые необходимо было получить избиркому для регистрации.

Кроме того, использовалась другая схема: рассылка электронных писем со ссылками на подставные сайты, в которых требуется ввести личные данные аккаунта Google. В результате пользователь фактически добровольно предоставляет доступ к личной информации. Рассылку таких писем со ссылками российские спецслужбы, по утверждению издания, запустили 31 октября или 1 ноября - практически непосредственно перед президентскими выборами.

Портал при этом обращает внимание на то, что в докладе не приводятся выводы о том, повлияло ли вмешательство российских спецслужб на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки лица своих целей.

Издание утверждает, что перед публикацией материала редакция связывалась с АНБ и аппаратом директора национальной разведки США, где изданию не стали давать никакие комментарии и попросили не размещать основанное на докладе сообщение. После того, как портал довел до сведения АНБ, что в любом случае намерен придать огласке полученную информацию, в ведомстве запросили внести в текст некоторые правки, некоторые из которых были учтены редакцией The Intercept.

Расследования

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.