Вице-президент Венесуэлы: Конституционная ассамблея позволит избежать гражданской войны

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МЕХИКО, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Созыв Конституционной ассамблеи (КА) позволит Венесуэле избежать гражданской войны. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент по вопросам развития территориального социализма, министр по вопросам коммун и общественных движений Аристобуло Истурис.
"Мы стоим перед дилеммой: или эта страна идет к гражданской войне, или эта страна добьется мира", - цитирует политика газета El Nacional. По мнению Истуриса, КА может стать "новым путем, который позволит углубить боливарианскую революцию".
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. Инициатива главы государства по созыву КА еще сильнее обострила ситуацию.
Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля был задержаны порядка трех тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек, погибли, по разным оценкам, от 65 до 80 человек.