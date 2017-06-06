Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент Венесуэлы: Конституционная ассамблея позволит избежать гражданской войны

Международная панорама
6 июня, 1:40 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Аристобуло Истурис считает, что в настоящее время страна стоит перед дилеммой: или она "идет к гражданской войне, или добьется мира"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Созыв Конституционной ассамблеи (КА) позволит Венесуэле избежать гражданской войны. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент по вопросам развития территориального социализма, министр по вопросам коммун и общественных движений Аристобуло Истурис.

"Мы стоим перед дилеммой: или эта страна идет к гражданской войне, или эта страна добьется мира", - цитирует политика газета El Nacional. По мнению Истуриса, КА может стать "новым путем, который позволит углубить боливарианскую революцию".

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. Инициатива главы государства по созыву КА еще сильнее обострила ситуацию.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля был задержаны порядка трех тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек, погибли, по разным оценкам, от 65 до 80 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама