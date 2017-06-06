Еще один подозреваемый по делу о теракте в Манчестере отпущен на свободу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании отпустили мужчину, задержанного по подозрению в причастности к теракту в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Большой Манчестер.

"23-летний мужчина, который был задержан в ходе расследования атаки на "Манчестер-арене" был отпущен 5 июня без предъявления обвинений. Он был задержан 23 мая в районе Уолли-рэндж", - говорится в заявлении. Общее число подозреваемых, находящихся под стражей, составляет 10 человек.

Latest update in Manchester Arena investigation pic.twitter.com/wt9Q8SR7Cc — G M Police (@gmpolice) 5 June 2017

По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отпущенным является старший брат исполнителя теракта Салмана Абеди по имени Исмаил Абеди.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие 22-летним террористом смертником из Манчестера Салманом Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека и 75 получили ранения.