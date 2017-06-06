Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еще один подозреваемый по делу о теракте в Манчестере отпущен на свободу

Международная панорама
6 июня, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Би-би-си утверждает, что отпущенным является старший брат исполнителя теракта Салмана Абеди по имени Исмаил Абеди

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании отпустили мужчину, задержанного по подозрению в причастности к теракту в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции графства Большой Манчестер.

"23-летний мужчина, который был задержан в ходе расследования атаки на "Манчестер-арене" был отпущен 5 июня без предъявления обвинений. Он был задержан 23 мая в районе Уолли-рэндж", - говорится в заявлении. Общее число подозреваемых, находящихся под стражей, составляет 10 человек.

По информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отпущенным является старший брат исполнителя теракта Салмана Абеди по имени Исмаил Абеди.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие 22-летним террористом смертником из Манчестера Салманом Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека и 75 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама