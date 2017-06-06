Сенат США призвал к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат США на заседании в понедельник принял резолюцию, призывающую к выполнению закона от 1995 года о переносе американского посольства в Иерусалим. Документ поддержали 90 сенаторов, голосовавших против не было.

Согласно тексту резолюции, Сенат "подтверждает, что "Акт о посольстве в Иерусалиме" 1995 года является законом Соединенных Штатов, и призывает президента и всех должностных лиц США к соблюдению его положений".

Этот принятый более 20 лет назад закон гласит, что "Иерусалим должен быть признан столицей государства Израиль", а американские власти обязаны перенести туда дипмиссию США еще до 31 мая 1999 года. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь.

Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший, причем в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Следующий президент Барак Обама также считал необходимым каждые полгода откладывать реализацию данного закона.

Этой же практике в минувший четверг последовал уже нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. В интересах "национальной безопасности США" он решил отсрочить перенос посольства. Что же касается принятой в понедельник Сенатом резолюции, то она носит рекомендательный характер и не имеет силы закона.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.