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CNN: глава посольства США в КНР подал в отставку на фоне ситуации с соглашением по климату

Международная панорама
6 июня, 2:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Дипломат уже уведомил начальство о своем решении, сообщил источник телеканала в Госдепе

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку в связи с решением американского президента Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По сведениям его источников в Госдепартаменте, Рэнк уже уведомил начальство о своей отставке. Официально об этом пока не объявлялось. Он состоял на дипломатической службе, когда администрация Обамы вела консультации с властями Китая по Парижскому соглашению, и занимал этот пост до настоящего времени.

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Ожидалось, что Рэнк будет выполнять данные обязанности до прибытия нового посла США в Китае - бывшего губернатора штата Айова Терри Брэнстеда. Последний был утвержден Сенатом Конгресса США в мае. Пекин также одобрил эту кандидатуру.

Трамп на прошлой неделе объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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