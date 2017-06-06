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СМИ: в США задержана подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке

Международная панорама
6 июня, 2:27 дата обновления: 6 июня, 3:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Речь идет о сотруднице компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для минобороны США и ряда разведывательных ведомств. Женщина признала свою вину.

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские власти арестовали сотрудницу фирмы, выполняющей контракты для Пентагона и разведывательных служб США, по обвинению в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC.

Минюст подтвердил арест

Как отмечает ведомство, речь идет о 25-летней Риэлити Ли Виннер. Она является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Виннер арестовали 3 июня, обвинения в передаче секретных данных средству массовой информации ей были предъявлены в городе Огаста (штат Джорджия).

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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По сведениям телеканала, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В нем утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. На сайте портала размещены выдержки из доклада.

Министерство юстиции США в понедельник опубликовало заявление, в котором приводятся подробности, касающиеся ареста Виннер и предъявления ей обвинений. При этом в документах не уточняется, какому именно СМИ Виннер передала секретные сведения. О том, что речь идет о портале The Intercept, сообщили, помимо NBC, также телеканал CNN и ряд других ведущих американских СМИ.

В материалах минюста говорится, что Виннер уже полностью признала свою вину. Следователи выяснили, что доступ к указанному докладу АНБ в последнее время предоставляли лишь шести сотрудникам. Позже выяснилось, что именно Виннер отправляла секретные данные по электронной почте. Почему именно она так поступила, пока не разъясняется.

Утверждения The Intercept

В публикации The Intercept говорится, что доклад АНБ был передан порталу на условиях анонимности и прошел независимую проверку подлинности. В этих материалах утверждается, что структуры Главного управления (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ) Генштаба Вооруженных сил в августе 2016 года якобы осуществляли кибершпионаж в отношении некой американской компании, "чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании". Издание при этом обращает внимание на то, что в докладе не приводятся выводы о том, повлияло ли вмешательство российских спецслужб на исход голосования, а также добились ли осуществлявшие кибератаки лица своих целей.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

 

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