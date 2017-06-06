FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Катара в апреле перечислили боевикам террористических группировок около $1 млрд, чтобы освободить взятых в плен в Ираке членов королевской семьи. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники в правительстве и военном командовании Катара.
По информации газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами. Кроме того, средства были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии. Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) в Сирии, и силами безопасности Ирана, утверждает газета.
Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня заявили, что разрывают дипотношения с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма, экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела арабских стран. Некоторые государства также сообщили о принятии и других мер, таких как прекращение морского и авиасообщения с Катаром, высылка дипломатов и подданных.
Власти Катара назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.