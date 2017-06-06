Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи

Международная панорама
6 июня, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По данным источников газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, отправившихся на соколиную охоту на юг Ирака и захваченных там в плен террористами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Катара в апреле перечислили боевикам террористических группировок около $1 млрд, чтобы освободить взятых в плен в Ираке членов королевской семьи. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники в правительстве и военном командовании Катара.

Смотрите также

Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром

Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром

Маврикий объявил о разрыве дипотношений с Катаром

WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии

По информации газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами. Кроме того, средства были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии. Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) в Сирии, и силами безопасности Ирана, утверждает газета.

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня заявили, что разрывают дипотношения с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма, экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела арабских стран. Некоторые государства также сообщили о принятии и других мер, таких как прекращение морского и авиасообщения с Катаром, высылка дипломатов и подданных.

Власти Катара назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
2
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
5
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
6
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама