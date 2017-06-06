Власти Финляндии подозревают россиянина в участии в перевозке нелегальных мигрантов

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Власти Финляндии подозревают россиянина в участии в перевозке в страну нелегальных мигрантов из Эстонии и России. Об этом в понедельник вечером сообщила финская пограничная служба, не указав фамилию и имя гражданина РФ.

"В феврале 2017 года пограничная служба задержала в Финляндии россиянина, который подозревается в участии в организации нелегального приезда в страну шести непальцев из Эстонии в конце ноября 2016 года. В ходе предварительного расследования появились также подозрения, относящиеся к участию (гражданина РФ) в организации нелегального въезда в Финляндию из России 52 человек через пропускной пункт Салла (на севере Финляндии) зимой 2015-2016 годов", - указали в ведомстве. Также отмечается, что среди этих нелегалов были граждане Бангладеш, Непала и Пакистана.

"Задачей подозреваемого было встретить прибывающих в Россию людей, разместить их и продать им транспортные средства, на которых они нелегально въезжали в Финляндию", - пояснили в Пограничной службе.

Ведомство проводило расследование с февраля, теперь материалы дела переданы в прокуратуру Хельсинки для предъявления россиянину обвинения. Погранслужба полагает, что задержанный мог быть связан с криминальной группировкой из 12 человек, которая в минувшем году ввезла в страну несколько десятков граждан Пакистана и Индии через северные пункты пропуска Салла и Райя-Йоосеппи на российско-финской границе.

В апреле 2016 года Хельсинки и Москва на полгода ввели на двух северных пунктах пропуска на государственной границе особый режим, который позволил остановить прибытие в страну беженцев со стороны РФ - поток мигрантов на этом направлении активизировался в конце 2015 - начале 2016 года. Въехать в Финляндию через северные КПП могли только граждане России, Финляндии и Белоруссии. Срок действия соответствующих договоренностей истек 6 октября прошлого года. Некоторые политики опасались, что волна просителей убежища после этого может хлынуть вновь, однако с момента окончания действия соглашения со стороны РФ через северные погранпункты не прибыл ни один беженец.

На восточной границе двух стран эта проблема так остро не стояла - там фиксировались лишь единичные случаи прибытия беженцев. В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тысячи мигрантов, в основном выходцев из Ирака (20 тысяч). В 2014 году число просителей убежища составляло около 4 тысяч. В 2016 году нынешнем году их прибыло порядка 5 тысяч, а в 2017 ожидается не более 10 тысяч.