Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: Трамп отказался зачитать в НАТО речь с упоминанием принципа коллективной обороны

Международная панорама
6 июня, 2:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Решение изменить утвержденный текст, как отмечает издание, было принято без консультаций с госсекретарем, главой Пентагона и помощником по нацбезопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп принял решение не зачитывать в штаб-квартире НАТО тот вариант своей речи, в котором содержалось обещание США придерживаться принципа коллективной обороны альянса. Об этом в понедельник сообщил журнал Politico со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о деталях случившегося.

"Разочаровал и застал врасплох"

По информации издания, "президент разочаровал и застал врасплох" госсекретаря США Рекса Тиллерсона, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и своего помощника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, отказавшись включить в речь, произнесенную 25 мая в Брюсселе, упоминание о намерении Вашингтона соблюдать принцип коллективной обороны в НАТО. Этот принцип закреплен в пятой статье подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на кого-либо из членов НАТО.

Смотрите также
Дональд Трамп

Что Дональд Трамп говорил о НАТО. Досье

Без консультаций и заблаговременного оповещения

Согласно сведениям, изложенным Politico, Тиллерсон, Мэттис и Макмастер на протяжении нескольких недель перед поездкой в Брюссель настаивали на том, чтобы Трамп в своем выступлении прямо упомянул о приверженности США принципу коллективной обороны в Организации Североатлантического договора. Соответствующее положение было включено в проект речи президента, прошедший процесс межведомственного согласования в администрации США, отметил журнал.

Как подчеркивается в публикации, только когда Трамп начал выступать на церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО, его команда, отвечающая за вопросы нацбезопасности, включая руководителей внешнеполитического и военного ведомств, обнаружила, что зачитывается иной вариант речи. Причем решение не произносить согласованный текст было принято без консультаций с Тиллерсоном, Мэттисом и Макмастером "или даже без заблаговременного уведомления (их) об изменениях", уточнил Politico.

Как пояснили его источники, включавшие сотрудников аппарата Белого дома, ни Тиллерсон, ни Мэттис, ни Макмастер не знали своевременно об исключении этого ключевого положения речи Трампа. Они обнаружили это только во время выступления американского лидера, говорится в статье. "Была полностью скоординированная другая речь, над которой все до этого работали", - признал сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга.

Кто убрал ссылку?

Остается неясным, сам ли президент убрал тот абзац речи, который столь горячо отстаивали Тиллерсон, Мэттис и Макмастер. "Представляется, что президент сам убрал" ссылку на пятую статью, отмечает издание. Есть и другая версия, изложенная несколькими представителями Белого дома, согласно которой в исключении этой части из речи сыграли роль старший советник Трампа, считающийся его главным политстратегом, Стивен Бэннон, а также другой помощник президента Стивен Миллер, добавляет журнал.

На состоявшемся в понедельник регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть данные некоторых представителей американской администрации о том, что упомянутый кусок был исключен из речи президента якобы не лично Трампом. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома запрос корр. ТАСС на эту тему оставили без комментариев.

Современная устаревшая НАТО

В опубликованном в январе интервью газетам Bild и The Times Трамп заявил, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией. "Она устарела, потому что, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил хозяин Белого дома.

Тем не менее, в середине апреля Трамп дал блоку совершенно иную оценку на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я говорил, что она была устаревшей. Она более не является устаревшей", - заявил о НАТО 45-й президент США.

Смотрите также

Столтенберг уверен, что Трамп привержен принципам НАТО

Трамп: страны-члены НАТО уже повысили выплаты в бюджет альянса

Трамп привержен принципу коллективной обороны стран НАТО

Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
2
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
5
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
6
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама