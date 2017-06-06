Politico: Трамп отказался зачитать в НАТО речь с упоминанием принципа коллективной обороны

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп принял решение не зачитывать в штаб-квартире НАТО тот вариант своей речи, в котором содержалось обещание США придерживаться принципа коллективной обороны альянса. Об этом в понедельник сообщил журнал Politico со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о деталях случившегося.

"Разочаровал и застал врасплох"

По информации издания, "президент разочаровал и застал врасплох" госсекретаря США Рекса Тиллерсона, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и своего помощника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера, отказавшись включить в речь, произнесенную 25 мая в Брюсселе, упоминание о намерении Вашингтона соблюдать принцип коллективной обороны в НАТО. Этот принцип закреплен в пятой статье подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на кого-либо из членов НАТО.

Без консультаций и заблаговременного оповещения

Согласно сведениям, изложенным Politico, Тиллерсон, Мэттис и Макмастер на протяжении нескольких недель перед поездкой в Брюссель настаивали на том, чтобы Трамп в своем выступлении прямо упомянул о приверженности США принципу коллективной обороны в Организации Североатлантического договора. Соответствующее положение было включено в проект речи президента, прошедший процесс межведомственного согласования в администрации США, отметил журнал.

Как подчеркивается в публикации, только когда Трамп начал выступать на церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО, его команда, отвечающая за вопросы нацбезопасности, включая руководителей внешнеполитического и военного ведомств, обнаружила, что зачитывается иной вариант речи. Причем решение не произносить согласованный текст было принято без консультаций с Тиллерсоном, Мэттисом и Макмастером "или даже без заблаговременного уведомления (их) об изменениях", уточнил Politico.

Как пояснили его источники, включавшие сотрудников аппарата Белого дома, ни Тиллерсон, ни Мэттис, ни Макмастер не знали своевременно об исключении этого ключевого положения речи Трампа. Они обнаружили это только во время выступления американского лидера, говорится в статье. "Была полностью скоординированная другая речь, над которой все до этого работали", - признал сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга.

Кто убрал ссылку?

Остается неясным, сам ли президент убрал тот абзац речи, который столь горячо отстаивали Тиллерсон, Мэттис и Макмастер. "Представляется, что президент сам убрал" ссылку на пятую статью, отмечает издание. Есть и другая версия, изложенная несколькими представителями Белого дома, согласно которой в исключении этой части из речи сыграли роль старший советник Трампа, считающийся его главным политстратегом, Стивен Бэннон, а также другой помощник президента Стивен Миллер, добавляет журнал.

На состоявшемся в понедельник регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть данные некоторых представителей американской администрации о том, что упомянутый кусок был исключен из речи президента якобы не лично Трампом. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома запрос корр. ТАСС на эту тему оставили без комментариев.

Современная устаревшая НАТО

В опубликованном в январе интервью газетам Bild и The Times Трамп заявил, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией. "Она устарела, потому что, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил хозяин Белого дома.

Тем не менее, в середине апреля Трамп дал блоку совершенно иную оценку на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я говорил, что она была устаревшей. Она более не является устаревшей", - заявил о НАТО 45-й президент США.