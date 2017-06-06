Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в Бразилии начали антикоррупционное расследование против Дилмы Руссефф

Международная панорама
6 июня, 3:48 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Как поясняет газета, поводом для открытия дела в отношении экс-президента страны стали показания топ-менеджеров компании JBS SA - крупнейшего бразильского производителя говядины

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский прокурор Иван Клаудиу Маркс открыл дело о коррупции, подозреваемой по которому проходит экс-президент страны Дилма Руссефф. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Globo.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Бразилии
© EPA/Marcelo Sayão

Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с Темером

Президент Бразилии отменил указ о привлечении армии для обеспечения порядка

Темер задействует армию для обеспечения порядка на фоне протестов и политического кризиса

Речь идет о первом антикоррупционном расследовании в отношении экс-главы государства. Она была отстранена от должности из-за обвинений в сокрытии бюджетного дефицита и перераспределении средств без консультации с парламентом, что не считается уголовным преступлением. Руссефф также является ответчиком в Высшем избирательном суде по делу об использовании незадекларированных средств в предвыборной кампании. Однако в этом случае речь идет лишь о нарушении избирательного законодательства.

Поводом для открытия уголовного дела против экс-президента стали показания топ-менеджеров крупнейшего бразильского производителя говядины - компании JBS SA. Заключив сделку со следствием, они заявили, что платили взятки 1829 политикам из 28 партий. Что касается Руссефф, по словам предпринимателей, она и ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва якобы получили из средств JBS SA $80 млн на предвыборные кампании. Эти деньги были перечислены на счета, открытые в зарубежных банках, утверждают представители компании.

Разоблачения JBS SA ранее привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента отставки Руссефф. В середине мая владельцы этой компании - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд запись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить бывшего спикера парламента Эдуарду Кунью.

После этого несколько оппозиционных политиков направили новому председателю нижней палаты Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер в свою очередь отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и отказался уходить в отставку.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Персоны
Руссефф, Дилма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
2
СМИ: в США задержана подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
3
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
4
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
5
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
6
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
7
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
Темы дня
Загрузка...
Реклама