Globo: в Бразилии начали антикоррупционное расследование против Дилмы Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский прокурор Иван Клаудиу Маркс открыл дело о коррупции, подозреваемой по которому проходит экс-президент страны Дилма Руссефф. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Globo.

Речь идет о первом антикоррупционном расследовании в отношении экс-главы государства. Она была отстранена от должности из-за обвинений в сокрытии бюджетного дефицита и перераспределении средств без консультации с парламентом, что не считается уголовным преступлением. Руссефф также является ответчиком в Высшем избирательном суде по делу об использовании незадекларированных средств в предвыборной кампании. Однако в этом случае речь идет лишь о нарушении избирательного законодательства.

Поводом для открытия уголовного дела против экс-президента стали показания топ-менеджеров крупнейшего бразильского производителя говядины - компании JBS SA. Заключив сделку со следствием, они заявили, что платили взятки 1829 политикам из 28 партий. Что касается Руссефф, по словам предпринимателей, она и ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва якобы получили из средств JBS SA $80 млн на предвыборные кампании. Эти деньги были перечислены на счета, открытые в зарубежных банках, утверждают представители компании.

Разоблачения JBS SA ранее привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента отставки Руссефф. В середине мая владельцы этой компании - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд запись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить бывшего спикера парламента Эдуарду Кунью.

После этого несколько оппозиционных политиков направили новому председателю нижней палаты Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер в свою очередь отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и отказался уходить в отставку.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.