WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Экс-госсекретарь и бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают финансовую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Об этом говорится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах Клинтон, ссылка на которые опубликована в понедельник на официальной странице организации в Twitter.

Saudi & Qatar governments funded and gave logistical support to ISIS [ISIL] confirms Hillary Clinton email pic.twitter.com/RmaFi9lQQP https://t.co/KMjIfIhNwL — WikiLeaks (@wikileaks) 5 июня 2017 г.

Письмо Клинтон от 17 августа 2014 года, адресованное руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте, сообщает о ситуации в Сирии и Ираке и вариантах борьбы с действующей там террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В переписке упоминается возможность привлечения бойцов курдских формирований "пешмерга" и "Сирийской свободной армии" для противостояния боевикам ИГ.

"В то время как эта военная и полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", - также говорится в письме.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.

Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии серии других мер, в частности, прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.

Катарские власти заявили, что сожалеют в связи с такими решениями зарубежных партнеров, и назвали их шаги необоснованными.