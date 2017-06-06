WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии

"Эдмонтон" образца сезона-1984/85 признан лучшей командой НХЛ по версии болельщиковСпорт 6 июня, 3:30
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской АравииМеждународная панорама 6 июня, 3:13
CNN: глава посольства США в КНР подал в отставку из-за Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 6 июня, 2:05
Qatar Airways приостановила полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и на БахрейнЭкономика и бизнес 6 июня, 1:54
СМИ: разведка РФ пыталась взломать избиркомы США перед выборами в 2016 годуМеждународная панорама 6 июня, 1:30
Концепция развития острова Русский предусматривает введение tax freeЭкономика и бизнес 6 июня, 1:17
Володин посетил экспозицию Русского дома в БелградеОбщество 6 июня, 0:44
Футболист Джикия признался, что волновался во время первого матча в составе сборной РоссииСпорт 6 июня, 0:43
Бухаров: сборная России по футболу выполнила задачу на матч с венграми, не пропустив голСпорт 6 июня, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Экс-госсекретарь и бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают финансовую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Об этом говорится в обнародованных WikiLeaks электронных письмах Клинтон, ссылка на которые опубликована в понедельник на официальной странице организации в Twitter.
Saudi & Qatar governments funded and gave logistical support to ISIS [ISIL] confirms Hillary Clinton email pic.twitter.com/RmaFi9lQQP https://t.co/KMjIfIhNwL— WikiLeaks (@wikileaks) 5 июня 2017 г.
Письмо Клинтон от 17 августа 2014 года, адресованное руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте, сообщает о ситуации в Сирии и Ираке и вариантах борьбы с действующей там террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В переписке упоминается возможность привлечения бойцов курдских формирований "пешмерга" и "Сирийской свободной армии" для противостояния боевикам ИГ.
"В то время как эта военная и полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы с тем, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", - также говорится в письме.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств.
Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии серии других мер, в частности, прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.
Катарские власти заявили, что сожалеют в связи с такими решениями зарубежных партнеров, и назвали их шаги необоснованными.