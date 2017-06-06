Моралес выразил поддержку Венесуэле на встрече с Мадуро

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МЕХИКО, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Боливии Эво Моралес на пути в Нью-Йорк нанес визит в Каракас и встретился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Как указывается в распространенном в понедельник заявлении МИД Венесуэлы, боливийский лидер заявил о поддержке народа этой страны и Боливарианской революции.
Южноамериканская республика переживает острый политический и социально-экономический кризис, что привело к массовым антиправительственным выступлениям в последние месяцы.
"Боливия вместе с (венесуэльским - прим. корр.) народом, с нашей Боливарианской революцией, мы чависты, боливарианцы, в этот момент вся наша поддержка (Венесуэле - прим. корр.), - сказал Моралес. - Если в Венесуэле что-то произойдет, народы Латинской Америки готовы защитить наши революции".
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. Инициатива главы государства по созыву Конституционной ассамблеи, чтобы изменить основной закон страны, привела к еще большому обострению ситуации.
Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля был задержаны порядка 3 тыс. человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек. Погибли, по разным оценкам официальных лиц, от 65 до 80 человек.