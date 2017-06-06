МИД Марокко: власти страны следят за развитием ситуации вокруг Катара

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РАБАТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Власти Марокко внимательно следят за развитием событий в отношениях между Катаром и рядом арабских стран. Об этом, как передает информационный портал Le360, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества североафриканского королевства Насер Бурита.
"Марокко внимательно следит за развитием событий (в отношениях) между странами Залива", - сказал глава ведомства. По его словам, "марокканская дипломатия, известная своей сдержанностью и разумностью, находится в контакте со всеми странами для понимания того, что произошло".
Как отмечает со своей стороны издание "Ахбар аль-Яум", Рабат "сделал ставку на сдержанность и нейтралитет" в отношении разразившегося 5 июня дипломатического кризиса между Дохой и рядом арабских государств.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела других государств.
Некоторые страны заявили о принятии и других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке дипломатов и подданных.
Власти Катара назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.