МИД Марокко: власти страны следят за развитием ситуации вокруг Катара

РАБАТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Власти Марокко внимательно следят за развитием событий в отношениях между Катаром и рядом арабских стран. Об этом, как передает информационный портал Le360, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества североафриканского королевства Насер Бурита.

"Марокко внимательно следит за развитием событий (в отношениях) между странами Залива", - сказал глава ведомства. По его словам, "марокканская дипломатия, известная своей сдержанностью и разумностью, находится в контакте со всеми странами для понимания того, что произошло".

Как отмечает со своей стороны издание "Ахбар аль-Яум", Рабат "сделал ставку на сдержанность и нейтралитет" в отношении разразившегося 5 июня дипломатического кризиса между Дохой и рядом арабских государств.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела других государств.

Некоторые страны заявили о принятии и других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке дипломатов и подданных.

Власти Катара назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.