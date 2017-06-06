СМИ: две авианосные группы ВМС США покинули Японское море, завершив учения

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ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Две авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США завершили учения в Японском море и покинули этот район. Об этом сообщил телеканалу NHK представитель Пентагона, отметивший, что Вашингтон будет по-прежнему тщательно следить за действиями КНДР.
По словам сотрудника Пентагона, ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan остается в северо-западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку она базируется в порту Йокосука под Токио. В то же время принимавшая вместе с ней участие в учениях ударная группа атомного авианосца Carl Vinson сейчас направляется к себе на базу в Сан-Диего в Калифорнии.
Ей на смену в Восточную Азию сейчас движется из США АУГ во главе с атомным авианосцем Nimitz. Она должна вначале провести учения совместно с кораблями ВМС Индии и Японии. Затем, по словам представителя Пентагона, эту группу предполагается выдвинуть в зону Персидского залива. Однако планы могут быть изменены в случае обострения ситуации в районе Корейского полуострова, сообщил сотрудник ведомства.
Ранее Пентагон сообщал, что учения двух авианосных групп в Японском море должны завершиться 3 июня.