Глава МИД Парагвая отметил высокий уровень отношений с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр иностранных дел Парагвая Эладио Лоисага высоко оценил сложившиеся с Россией отношения и выразил уверенность, что страны могут расширить сотрудничество. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Он отметил беспрецедентно высокий уровень отношений, которые сейчас поддерживают Парагвай и Россия, напомнив о визите в республику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в сообщении, которое было обнародовано по итогам церемонии, посвященной 25-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

"Министр считает, что обе страны должны стремиться к увеличению товарообмена и взаимодополняемости в сфере торговли", - подчеркнул МИД. Кроме того, Лоисага отметил вклад эмигрантов из России в развитие южноамериканской страны и в ее победу над Боливией в Чакской войне (1932 - 1935 гг.).

На церемонии была также представлена марка, выпущенная к юбилейной дате. Помимо Лоисаги, в мероприятии приняли участие посол РФ в Парагвае Николай Тавдумадзе, бывший глава МИД Парагвая Хосе Антонио Морено Руффинелли, заместители министра иностранных дел и представители других ведомств.

Россия и Парагвай установили дипотношения в 1909 году, когда первый российский чрезвычайный посланник в Парагвае Маврикий Прозор вручил верительные грамоты президенту республики Эмилиано Гонсалесу Наверо. После 1917 года отношения были прерваны и восстановлены только 14 мая 1992 года.