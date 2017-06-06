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Токио будет конфисковывать в своих водах суда из компаний КНДР, находящихся под санкциями

Международная панорама
6 июня, 5:17 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Также Япония намерена снимать с самолетов и судов в своем воздушном и морском пространстве любые товары и материалы, которые могут быть использованы в ракетно-ядерных программах Пхеньяна

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ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приступило к разработке законодательства, которое позволит конфисковывать суда, принадлежащие компаниям и организациям КНДР, ставшим объектом санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Речь идет о 27 сухогрузах и контейнеровозах, принадлежащих северокорейской судоходной фирме Ocean Maritime Management (OMM), сообщает газета Yomiuri.

Токио рассматривает это как одну из собственных мер давления на Пхеньян.

В Японии также намерены уже в нынешнем месяце ввести в действие законодательство, позволяющее снимать с самолетов и судов в воздушном и морском пространстве страны любые товары и материалы, которые могут быть использованы в ракетно-ядерных программах Пхеньяна. КНДР в нынешнем году их значительно активизировала - только в мае она трижды испытывала баллистические ракеты различных типов в нарушение прямого запрета со стороны Совета Безопасности ООН.

В июле 2014 года ОММ была занесена в санкционный список ООН, все ее активы за рубежом должны быть заморожены. Эта мера последовала за тем, как на одном из судов компании на входе в Панамский канал под крупной партией сахара было обнаружено оружие, включая компоненты ракетной техники. КНДР решениями Совбеза запрещено торговать вооружениями и производить любые операции, имеющие отношение к технологиям баллистических ракет.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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