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Apple сотрудничает с британскими властями в расследовании теракта в Лондоне

Международная панорама
6 июня, 5:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Как сообщил глава корпорации Тим Кук, речь идет о предоставлении информации с устройств Apple, которая может быть необходима полицейским

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Apple оказывает содействие правоохранительным органам Великобритании в расследовании терактов в Лондоне. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Bloomberg глава корпорации Тим Кук.

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Он пояснил, что речь идет о предоставлении информации с устройств Apple, которая может быть необходима полицейским. "Я не могу раскрывать детали, касающиеся этого. Однако в тех случаях, когда у нас есть данные и они (британские власти - прим. ТАСС) прошли все предписанные законом процедуры, мы не просто предоставляем им информацию, а делаем это очень быстро", - указал Кук.

Глава Apple при этом добавил, что шифрование данных в устройствах производства компании приобретает особую важность в свете активизации хакеров. "Такое происходит постоянно, повсеместно", - отметил Кук. "Мы всегда пытаемся быть на один шаг впереди хакеров", - сказал он, подчеркнув, что это вопрос безопасности пользователей.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

В прошлом году Apple оказалась в центре скандала, так как отказалась выполнять некоторые из требований властей США в связи с расследованием теракта в Калифорнии. Суд обязал компанию помочь ФБР во взломе смартфона iPhone, принадлежавшего одному из исполнителей атаки, унесшей жизни 14 человек. Кук заявил тогда, что будет оспаривать требование ФБР, так как властям уже были предоставлены данные с этого устройства, важные с точки зрения расследования теракта. Он подчеркнул, что корпорация не намерена передавать спецслужбе программное обеспечение, позволяющее взламывать iPhone, так как это создаст угрозу получения властями личных данных пользователей.

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