Глава Apple просил Трампа не выводить США из Парижского соглашения по климату

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава американской компании Apple Тим Кук беседовал с президентом США Дональдом Трампом и пытался убедить его не выводить страну из Парижского соглашения по климату. Об этом глава корпорации сообщил в понедельник в интервью агентству Bloomberg.

"Он выслушал меня, он принял не то решение, которое мне бы хотелось, думаю, он принял неверное решение, оно не соответствует интересам США", - отметил Кук. Он подчеркнул, что считает соглашение чрезвычайно важным. "Бороться с изменением климата нужно всем миром, - сказал он. - Отдельные страны не могут решить эту проблему".

Глава Apple добавил, что не посчитал нужным вступить в какой-либо из консультационных советов при Белом доме. "Моя основная задача - руководить компанией, и я трачу на это основную часть своего времени", - указал Кук. Он также сообщил, что не считает такие советы "очень уж полезными". Вместе с тем глава Apple отметил, что не исключает предоставление своих рекомендаций Белому дому по иным вопросам в будущем.

Ранее генеральный директор американского конгломерата The Walt Disney Company Роберт Айгер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, вышли из нескольких консультационных советов при Белом доме. Они пояснили, что поступили таким образом из-за несогласия с решением Трампа по поводу соглашения.

Трамп на прошлой неделе объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.