Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Apple просил Трампа не выводить США из Парижского соглашения по климату

Международная панорама
6 июня, 6:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Тим Кук подчеркнул, что считает соглашение чрезвычайно важным

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава американской компании Apple Тим Кук беседовал с президентом США Дональдом Трампом и пытался убедить его не выводить страну из Парижского соглашения по климату. Об этом глава корпорации сообщил в понедельник в интервью агентству Bloomberg.

Смотрите также
Дональд Трамп

Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения

"Он выслушал меня, он принял не то решение, которое мне бы хотелось, думаю, он принял неверное решение, оно не соответствует интересам США", - отметил Кук. Он подчеркнул, что считает соглашение чрезвычайно важным. "Бороться с изменением климата нужно всем миром, - сказал он. - Отдельные страны не могут решить эту проблему".

Глава Apple добавил, что не посчитал нужным вступить в какой-либо из консультационных советов при Белом доме. "Моя основная задача - руководить компанией, и я трачу на это основную часть своего времени", - указал Кук. Он также сообщил, что не считает такие советы "очень уж полезными". Вместе с тем глава Apple отметил, что не исключает предоставление своих рекомендаций Белому дому по иным вопросам в будущем.

Ранее генеральный директор американского конгломерата The Walt Disney Company Роберт Айгер и предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, вышли из нескольких консультационных советов при Белом доме. Они пояснили, что поступили таким образом из-за несогласия с решением Трампа по поводу соглашения.

Трамп на прошлой неделе объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Смотрите также

Маск покинет советы при Белом доме, если США выйдут из Парижского соглашения по климату

Глава Walt Disney покинул совет при президенте из-за выхода США из Парижского соглашения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с изменениями климата Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
СМИ: в США задержана подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
4
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
5
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
6
Суд выдал сторонам полный текст решения по иску Усманова к Навальному
7
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама