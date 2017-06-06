СМИ: в Белом доме хотели в марте отменить антироссийские санкции в нефтяном секторе

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация президента США Дональда Трампа хотела отменить санкции в отношении России, которые затрагивают нефтяную отрасль, поскольку в Белом доме считали, что снижение объемов производства нефтепродуктов в РФ может негативно сказаться на американской экономике. Об этом сообщило в понедельник издание The Daily Beast со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации.

Согласно данным неназванных представителей Госдепартамента, в их ведомстве на такое предложение Белого дома возразили, отметив, что смягчение санкций в отношении Москвы только усугубит ситуацию в энергетическом секторе США, кроме того, такой шаг будет своего рода "поощрением России при том, что США ничего не получат от Кремля взамен". "Россия продолжает оккупацию Украины, включая Крым, так что ситуация, которая привела к введению этих санкций, не изменилась", - утверждалось в одном из электронных писем сотрудника внешнеполитического ведомства, направленных в Белый дом.

Издание обращает внимание на то, что речь идет о переговорах в администрации в марте - уже после отставки помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее информационный портал Yahoo News со ссылкой на бывшего представителя Госдепартамента сообщал о том, что Трамп практически сразу после прихода к власти пытался отменить санкции в отношении России, но эта инициатива была встречена протестом со стороны сотрудников дипведомства и членов Конгресса.

The Daily Beast подчеркивает, что предложение отменить санкции в нефтяном секторе появилось уже при нынешнем помощнике Трампа по нацбезопасности генерале Герберте Макмастере.

Кто настаивал на смягчении?

Как рассказал The Daily Beast представитель администрации, заместитель Макмастера по стратегическому планированию Кевин Харрингтон проводил всесторонний анализ американских санкций против России и пытался оценить их влияние на США в контексте общего анализа политики в отношении Москвы. Издание подчеркнуло, что Харрингтон был назначен на эту должность Флинном и, после того как помощником по нацбезопасности стал Макмастер, сохранил свой пост.

"Он (Харрингтон) проводил экономический анализ того, какой эффект имеют санкции против РФ. В соответствии с этой оценкой, они не являются для России особенно болезненными, - отметил источник. - Его точка зрения была в следующем: если эти санкции вредят нашей экономике, при этом не оказывая существенного давления на Россию, то в чем их смысл?"

В Госдепартаменте же на это, помимо упомянутых доводов, ответили, что снятие или смягчение санкций против РФ может в будущем стать причиной отказа ряда государств помочь Вашингтону в ужесточении рестрикций против Ирана и КНДР. Как отметил другой источник издания, Харрингтон также указывал, что санкции против нефтяной отрасли России вредят в целом мировой экономике, а следовательно, и США. На это ему было сказано, что усиление позиций России на рынке нефти будет иметь негативное влияние на развитие отрасли добычи и переработки сланцевой нефти в США.

Чего ждать в итоге

Другой представитель администрации довел до сведения The Daily Beast, что на сегодняшний день общее понимание таково, что санкционный режим в отношении Москвы смягчаться в ближайшем будущем не будет. "Существует консенсус, что санкции не будут сняты в ближайшем будущем, по крайней мере пока мы не увидим существенных изменений в поведении России", - указал источник.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.