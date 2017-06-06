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Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана

Международная панорама
6 июня, 6:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Вице-президент США высказался за то, чтобы НАТО продолжала "эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников, чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра"

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ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия России и Ирана. Такое мнение выразил в понедельник, выступая в Атлантическом совете, вице-президент США Майкл Пенс.

"От попыток России силой перекроить международные границы, до попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и до глобальной угрозы терроризма, который может поразить людей где угодно. Похоже, что мир стал куда более опасным сегодня, чем когда-либо со времен падения коммунизма около четверти века тому назад", - утверждал Пенс.

В этом контексте он высказался за то, чтобы НАТО продолжала "эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников (альянса), чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра, особенно угрозе терроризма".

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
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