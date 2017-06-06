Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия России и Ирана. Такое мнение выразил в понедельник, выступая в Атлантическом совете, вице-президент США Майкл Пенс.

"От попыток России силой перекроить международные границы, до попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и до глобальной угрозы терроризма, который может поразить людей где угодно. Похоже, что мир стал куда более опасным сегодня, чем когда-либо со времен падения коммунизма около четверти века тому назад", - утверждал Пенс.

В этом контексте он высказался за то, чтобы НАТО продолжала "эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников (альянса), чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра, особенно угрозе терроризма".