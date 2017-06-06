Министр финансов Парагвая подал в отставку ради участия в президентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр финансов Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос подал в понедельник в отставку, чтобы приступить к подготовке к президентским выборам, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы государства.

"Во время встречи с президентом Орасио Картесом в его резиденции Сантьяго Пенья официально объявил о своей отставке. Как сказал бывший государственный секретарь журналистам, уход связан с его участием во внутрипартийной кампании перед следующими выборами", - говорится в сообщении.

Новой главой финансового ведомства станет Леа Хименес, которая с марта 2016 года занимает пост замминистра. Во вторник она принесет присягу в качестве министра финансов.

Пенья Паласиос официально объявил о своих планах баллотироваться на высший государственный пост от правящей Национально-республиканской ассоциации - Партии "Колорадо" на прошлой неделе. Экс-министру еще предстоит принять участие в праймериз партии, которые пройдут в декабре.

Ранее от правящей партии планировал баллотироваться Картес, несмотря на то, что в настоящее время конституция Парагвая запрещает переизбрание на второй срок. Чтобы действующий президент мог участвовать в выборах, правительство направило в парламент законопроект о внесении поправок в основной закон страны, что спровоцировало акции протеста. После этого Картес объявил об отказе от планов участвовать в выборах.