Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр финансов Парагвая подал в отставку ради участия в президентских выборах

Международная панорама
6 июня, 7:02 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Во время встречи с президентом Орасио Картесом в его резиденции Сантьяго Пенья официально объявил об отставке

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр финансов Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос подал в понедельник в отставку, чтобы приступить к подготовке к президентским выборам, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы государства.

"Во время встречи с президентом Орасио Картесом в его резиденции Сантьяго Пенья официально объявил о своей отставке. Как сказал бывший государственный секретарь журналистам, уход связан с его участием во внутрипартийной кампании перед следующими выборами", - говорится в сообщении.

Новой главой финансового ведомства станет Леа Хименес, которая с марта 2016 года занимает пост замминистра. Во вторник она принесет присягу в качестве министра финансов.

Пенья Паласиос официально объявил о своих планах баллотироваться на высший государственный пост от правящей Национально-республиканской ассоциации - Партии "Колорадо" на прошлой неделе. Экс-министру еще предстоит принять участие в праймериз партии, которые пройдут в декабре.

Ранее от правящей партии планировал баллотироваться Картес, несмотря на то, что в настоящее время конституция Парагвая запрещает переизбрание на второй срок. Чтобы действующий президент мог участвовать в выборах, правительство направило в парламент законопроект о внесении поправок в основной закон страны, что спровоцировало акции протеста. После этого Картес объявил об отказе от планов участвовать в выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Парагвай
Персоны
Картес, Орасио
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
4
Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана
5
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
6
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне
7
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
Темы дня
Загрузка...
Реклама