WSJ: Юнкер и Соботка считают, что ЕС следует уделять больше внимания обороне

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Евросоюзу следует проявлять большую самостоятельность в вопросах, касающихся обороны и обеспечения безопасности. Такая точка зрения приводится в совместной статье председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Чехии Богуслава Соботки, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

"Пришло время Европе взять в свои руки вопросы, касающиеся ее обороны и безопасности. Никто другой этого не сделает, - подчеркивается в статье. - На этой неделе будет сделан очередной шаг в этом направлении, когда лидеры ЕС встретятся в Праге на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности, чтобы наметить план действий".

"Наше партнерство с НАТО по-прежнему играет жизненно важную роль для нашего будущего", - отмечается в публикации. Вместе с тем Юнкер и Соботка указывают: "ЕС должен не только дополнять НАТО, но и реагировать на внешние угрозы независимо и адекватно".

"Слишком долго Европа была повинна в том, что полагалась на чужую военную мощь", - пишут глава Еврокомиссии и чешский премьер. Они констатируют: "ЕС, не считая Великобритании, в 2016 году потратил лишь 1,32% от своих общих расходов на оборону". "Не следует забывать, что Россия направила более 5% своего ВВП на оборону в прошлом году, тогда как Китай увеличил ассигнования на оборону более чем в два раза за последнее десятилетие", - отмечают Юнкер и Соботка.

Международная конференция по вопросам обороны и безопасности начнется в Праге 9 июня. Как заявлял ранее Соботка, форум организует чешское правительство совместно с Еврокомиссией.

В конференции примут участие представители руководящих органов Евросоюза и НАТО, военно-промышленного комплекса, политики, ученые и предприниматели стран Европы. Основной темой, как ожидается, станет координация усилий государств, входящих в ЕС, в сфере обороны.