Ассанж призвал поддержать подрядчицу Пентагона, арестованную за разглашение информации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что необходимо поддержать Риаэлити Виннер, которую американские власти обвинили в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки.

"Подозреваемому информатору Агентства национальной безопасности (АНБ) США Риэлити Ли Виннер нужно оказать поддержку. Она является молодой девушкой, обвиняемой в попытке помочь нам знать", - написал Ассанж на своей странице в Twitter. "Риэлити Ли Виннер не Клэппер (бывший директор национальной разведки США - прим. ТАСС ) и Петреус (бывший глава ЦРУ - прим. ТАСС), у которых есть "элитный иммунитет". Она молодая девушка, оказавшаяся в тупике из-за разговоров с прессой", - добавил он.

​Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter распространила информацию о том, что готова выплатить ;10 тыс. за имя человека, выдавшего личность Риэлити Виннер властям США. Им предположительно является журналист издания The Intercept.

WikiLeaks issues a US$10,000 reward for information leading to the public exposure & termination of this 'reporter': https://t.co/W9wijCk5d3 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 июня 2017 г.

"Неважно, почему она это сделала и каким является качество ее доклада. Действия неэлитных источников, распространяющих информацию, должны поощряться", - заключил основатель WikiLeaks.

Reality Leight Winner is no Clapper or Petraeus with "elite immunity". She's a young woman against the wall for talking to the press. — Julian Assange (@JulianAssange) 6 June 2017

3 июня американские власти арестовали Риэлити Ли Виннер, сотрудницу фирмы, выполняющей контракты для Пентагона и разведывательных служб США, по обвинению в разглашении секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки. По сведениям телеканала NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ США. В нем утверждалось, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. На сайте The Intercept уже размещены выдержки из доклада.