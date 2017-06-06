Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США продолжат играть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Международная панорама
6 июня, 7:54 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

С таким заявлением госсекретарь США выступил по итогам встреч с премьер-министром и главой МИД Новой Зеландии

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Соединенные Штаты продолжат играть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам состоявшихся в Веллингтоне встреч с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем и главой МИД страны Джерри Браунли.

"Это является одной из причин, почему я сейчас совершаю поездку по региону, почему такие поездки в последнее время совершили вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис, - пояснил Тиллерсон. - Наша цель - подтвердить всем, что США считают этот регион исключительно важным для интересов национальной безопасности и экономического процветания".

Госсекретарь также сообщил, что на переговорах с премьер-министром и главой МИД Новой Зеландии обсуждал "проблему Северной Кореи". "Мы настроены исключительно серьезно и не допустим, чтобы они (КНДР) когда-либо получили с свое распоряжение оружие или средства его развертывания против США и любой другой страны", - подчеркнул Тиллерсон.

Отвечая на просьбу прокомментировать любовь президента США Дональда Трампа к Twitter, госсекретарь США сказал, что "президент избрал свой, уникальный способ общения с американским народом и миром, который хорошо ему служит, и я не намерен советовать ему, как общаться, это его выбор".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США КНДР Новая Зеландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
4
Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана
5
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
6
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне
7
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
Темы дня
Загрузка...
Реклама