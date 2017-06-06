Тиллерсон: США продолжат играть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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СИДНЕЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Соединенные Штаты продолжат играть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам состоявшихся в Веллингтоне встреч с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем и главой МИД страны Джерри Браунли.
"Это является одной из причин, почему я сейчас совершаю поездку по региону, почему такие поездки в последнее время совершили вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис, - пояснил Тиллерсон. - Наша цель - подтвердить всем, что США считают этот регион исключительно важным для интересов национальной безопасности и экономического процветания".
Госсекретарь также сообщил, что на переговорах с премьер-министром и главой МИД Новой Зеландии обсуждал "проблему Северной Кореи". "Мы настроены исключительно серьезно и не допустим, чтобы они (КНДР) когда-либо получили с свое распоряжение оружие или средства его развертывания против США и любой другой страны", - подчеркнул Тиллерсон.
Отвечая на просьбу прокомментировать любовь президента США Дональда Трампа к Twitter, госсекретарь США сказал, что "президент избрал свой, уникальный способ общения с американским народом и миром, который хорошо ему служит, и я не намерен советовать ему, как общаться, это его выбор".