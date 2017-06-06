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СМИ: Пхеньян призвал Сеул улучшать отношения на основе совместных деклараций

Международная панорама
6 июня, 7:57 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Речь идет о декларациях, подписанных КНДР и Южной Кореей в 2000 и 2007 годах

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ПХЕНЬЯН, 6 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян призвал Сеул "содействовать улучшению межкорейских отношений на основе положений совместных деклараций, подписанных в 2000 и 2007 годах". Как отмечается в статье, опубликованной в центральной газете "Нодон синмун", позиция Сеула по этому вопросу покажет, "насколько власти Южной Кореи заинтересованы в развитии связей с КНДР".

"Нельзя утверждать, что в отношениях между двумя сторонами автоматически наметится прогресс только на основании решения новых южнокорейских властей расширять обмены и возобновить оказание замороженной ранее гуманитарной помощи", - отмечает издание.

В Пхеньяне, исходя из содержания статьи, считают, что для выхода из тупика в отношениях между Севером и Югом стороны "должны уважать и выполнять положения двух совместных деклараций".

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин неоднократно заявлял о необходимости налаживания отношений с Севером и возобновления контактов. Министерство объединения Республики Корея (РК) после начала работы нового правительства выдало разрешение на посещение КНДР членами гуманитарной организации. Однако, как сообщили в Сеуле, несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство РК продолжит "жестко противодействовать северокорейским военным провокациям".

КНДР и Южная Корея разработали две совместные декларации. Первая из них была подписана 15 июня 2000 года во время визита в Пхеньян Ким Дэ Чжуна, занимавшего в то время пост президента РК, который встретился с лидером Ким Чен Иром. В КНДР считают этот документ "исторической вехой на пути достижения объединения родины в интересах перемен в судьбе всего корейского народа".

4 октября 2007 года на состоявшейся в Пхеньяне церемонии руководитель КНДР Ким Чен Ир и президент Южной Кореи Но Му Хён подписали состоящую из восьми пунктов "Декларацию о мире и совместном процветании". Этот документ подвел итоги межкорейского саммита 2007 года. В нем содержался призыв к обеспечению мира между двумя Кореями, совместному процветанию и прекращению враждебности в военной сфере.

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