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Число погибших в результате теракта в Кабуле превысило 150 человек

Международная панорама
6 июня, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате теракта более 100 человек погибли и около 600 пострадали

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число жертв взрыва, который прогремел 31 мая в центре Кабула, превысило 150 человек. Об этом, как информировало агентство Reuters, заявил  президент Афганистана Ашраф Гани.

Ранее сообщалось, что в результате теракта более 100 человек погибли и около 600 пострадали.

Теракт в Кабуле произошел утром 31 мая. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал столицы. По данным СМИ, террористы использовали около 1,5 тонны взрывчатки. Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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