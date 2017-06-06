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СМИ: США развернули подготовку к нападению на КНДР

Международная панорама
6 июня, 9:47 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Как пишет правительственная газета "Минчжу Чосон", в этих условиях Пхеньян не прекратит производство мощных вооружений

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ПХЕНЬЯН, 6 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты "готовятся к нападению на КНДР". Об этом пишет правительственная газета "Минчжу Чосон", ссылаясь на мнение северокорейских военных экспертов.

По данным издания, США направили авианосец Nimitz в район Корейского полуострова, где уже находятся два американских корабля такого класса - Ronald Reagan и Carl Vinson. По оценке военных экспертов, отмечается в статье, "появились признаки, свидетельствующие о подготовке США к нападению на КНДР".

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© AP Photo/Mary Altaffer

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Такие действия, считает "Минчжу Чосон", доказывают, что "Вашингтон не отказался от планов задушить народную республику, используя силовые методы". "В результате лицемерные рассуждения представителей американской администрации о готовности урегулировать ситуацию на Корейском полуострове путем диалога являются лишь прелюдией к агрессии", - утверждает издание.

Газета предупреждает, что в сложившейся ситуации КНДР "не прекратит производство мощных вооружений корейского образца, чтобы смести США с лица земли".

Санкции США

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении Корейской народной армии,министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР, а также высшего исполнительного органа государственной власти страны - Государственного совета Северной Кореи.

Санкции были введены, в частности, в связи с распространением и разработкой, как считают в Вашингтоне, ядерного оружия. Ведомство также связывает введение ограничений с "продолжающимся нарушением резолюций Совета Безопасности ООН" со стороны Пхеньяна. В пресс-службе министерства заявили, что санкции затронули ВС, программы по разработке ядерного оружия КНДР, а также доходы республики от "трудовых ресурсов" и продажи угля, полезных ископаемых и "проводимые за рубежом финансовые операции".

Напряженные отношения

Пхеньян и Вашингтон не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняется напряженность на политическом уровне. Северокорейские газеты периодически называют США "заклятым врагом корейского народа" и призывают Южную Корею отказаться от проамериканского курса. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

В этом году в КНДР были арестованы два гражданина США корейского происхождения, которые занимались преподаванием в пхеньянском Институте науки и технологий. Им было предъявлено обвинение в причастности к "направленной против народной республики подрывной деятельности".

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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