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"Нацфронт": Франции следует разорвать дипотношения с Катаром

Международная панорама
6 июня, 11:02 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Генеральный секретарь партии Николя Бэ отметил, что это будет очень сильный сигнал, указывающий на то, что Франция намерена вести решительную борьбу против радикального исламизма

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ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франции надлежит прекратить дипломатические отношения с Катаром. Такое мнение высказал в эфире радиостанции France Info Николя Бэ, генеральный секретарь партии "Национальный фронт" и депутат Европейского парламента.

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"Я считаю, что Франции следует разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это будет очень сильный сигнал, указывающий на то, что Франция намерена вести решительную борьбу против радикального исламизма", - сказал он. По словам политика, "является общеизвестным, что именно Катар поддерживает и финансирует радикальные исламистские группировки на Ближнем Востоке".

"Следует быть последовательными в своих действиях, потому что невозможно утверждать, что Франция намерена искоренить радикальный исламизм и терроризм на своей территории, и в то же время поддерживать привилегированные отношения с такой страной, как Катар", - сказал генеральный секретарь "Нацфронта".

Он напомнил, что "как правые, так и левые во Франции установили особые отношения с Катаром, в частности в коммерческой сфере. Они по дешевке распродали французское достояние этой стране, так как Николя Саркози в свою бытность президентом ввел в отношении нее освобождение от выплаты налогов на приобретение недвижимости во Франции". "Подобному попустительству пора положить конец, нужно создать парламентскую следственную комиссию, которая выявит подлинные связи французского политического мира с Катаром, так как уже появились сведения о существовании подобных связей как у левых, так и у правых", - сказал Николя Бэ.

Отвечая на вопрос, что в таком случае следует сделать с футбольным клубом ПСЖ, Бэ ответил: "условно говоря, его следует национализировать, то есть принять такие технические меры, которые позволят избежать осуществления контроля Катара над клубом. Следует влить в клуб другие частные капиталы, что лишит Катар возможности занимать мажоритарную позицию". "Это будет глубоко символичная мера", - считает французский политик.

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