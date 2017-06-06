Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона попытаться улучшить отношения с Россией. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил сам глава американского внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон также отметил, что, по мнению Трампа, продолжающееся в США расследование якобы имевших место вмешательства России в выборы в США и ее связей с президентской администрацией не должно подрывать усилия по восстановлению отношений с Москвой.

"Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь (в США - прим. ТАСС) в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса", - приводит Reuters слова Тиллерсона, сказанные им в ходе визита в Новую Зеландию.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы в США 2016 года. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.