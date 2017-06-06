Военные дипломаты из 65 иностранных государств посетили боевые корабли Северного флота

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, посетила боевые корабли Северного флота (СФ), базирующиеся в городе Североморске. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Военные дипломаты, знакомящиеся с Северным флотом, побывали на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", а также на ракетном крейсере "Маршал Устинов", - сказали на флоте.

Моряки-североморцы организовали для иностранных гостей обширную экскурсию по ракетным крейсерам, ознакомили с историей кораблей и их походов, с основными образцами вооружения. После этого в Североморске на площади Мужества состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику "Героям-североморцам, защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны", в которой приняли участие иностранные военные дипломаты.

Знакомство с Северным флотом делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств начала в понедельник. Более 100 военных дипломатов, представляющих 65 иностранных государства всех континентов, встретились в городе Североморске с командующим СФ вице-адмиралом Николаем Евменовым, который ознакомил иностранных гостей с составом современного флота, рассказал им об основных задачах, решаемых моряками-североморцами в Арктике и других районах Мирового океана.