Мэр Лондона предложил отменить госвизит президента США в Великобританию

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Мэр Лондона Садик Хан предложил отменить намеченный на осень этого года государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа. Причиной такого заявления стал ряд твитов, в которых глава Белого дома раскритиковал градоначальника за его слова, сказанные после терактов в британской столице.

"Я не думаю, что мы должны развернуть красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем", - приводит газета Daily Telegraph слова Хана, сказанные им в понедельник в эфире четвертного телеканала британского телевидения. При этом лондонский мэр не считает, что это нанесет вред отношениям особого партнерства между Лондоном и Вашингтоном. "Когда у вас есть особые отношения, это ничем не отличается от той ситуации, когда у вас есть близкий друг - вы находитесь вместе с ним во времена испытаний, но вы критикуете его, когда он не прав. Есть очень много вещей, в которых Дональд Трамп не прав", - добавил он.

Противоположной позиции придерживается министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Приглашение было направленно и принято, и я не вижу смысла в его пересмотре", - сказал Джонсон. "Он (Хан) совершенно прав в том, что успокоил жителей своего города, объяснив присутствие вооруженных полицейских на улицах", - поддержал глава британского МИД столичного градоначальника.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2017 г.

Полемика началась после того, как вслед за терактом, совершенном в Лондоне в ночь на 4 июня, Хан выступил со следующим обращением к жителям столицы Соединенного Королевства: "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого".

Через несколько часов Трамп прокомментировал слова Хана в Twitter. "Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства", - написал президент США. "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться обеспечением безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", - добавил Трамп в другом сообщении.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2017 г.

В понедельник глава Белого дома обрушился в Twitter с новой критикой на Хана, усмотрев в его новых заявлениях "жалкие оправдания". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встала на защиту Хана, а мэрия британской столицы заявила, что у градоначальника есть более важные дела, чем подготовка ответов на критические высказывания президента США, в которых слова лондонского мэра были "намеренно вырваны из контекста".

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.