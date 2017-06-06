Верховный комиссар ООН по правам человека рассматривает возможность посещения Крыма

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ЖЕНЕВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн рассматривает возможности и варианты посещения Крыма. Об этом он сообщил, выступая во вторник на открытии 35-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
"Мое управление рассматривает варианты получения доступа в Крым", - сказал он.
Открывшаяся 35-я сессия СПЧ продлится до 23 июня. На ней будет заслушано более 80 тематических докладов и докладов стран о ситуации в области прав и свобод. Состоятся диалоги с более чем 30 специальными докладчиками СПЧ.
Совет состоит из 47 государств, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Россия в этом году не входит в состав 47 членов Совета, однако делегация РФ принимает участие в дискуссиях.