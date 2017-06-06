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Президент Афганистана заявил, что дает талибам последний шанс на примирение

Международная панорама
6 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ашраф Гани призвал талибов воспользоваться им или готовиться к последствиям

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил  на международной конференции "Кабульский процесс", что дает боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) последний шанс на примирение.

"Мы предлагаем шанс на мир, но это предложение ограничено по времени. Это последний шанс, воспользуйтесь им или готовьтесь к последствиям", - приводит агентство AFP слова Гани.

Осенью прошлого года в Катаре прошли переговоры представителей движения "Талибан" и правительства Афганистана. Главной их темой стал процесс мирного урегулирования, но стороны не смогли договориться ни по одному пункту повестки дня.

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