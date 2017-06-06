Финансирование храма Московского патриархата на Украине приравняли к терроризму

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту финансирования Одесским горсоветом Спасо-Преображенского собора Московского патриарха. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Василий Куприй на своей странице в Facebook.

По данным депутата, горсовет выделял ежегодно около 2,2 млн гривен ($84 тыс.) на "содержание памятника архитектуры".

"Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, где он сообщил об открытии уголовного дела по моему заявлению по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написал Куприй.

По его мнению, церкви Московского патриархата "стали важным элементом так называемой гибридной войны России против Украины". Куприй утверждает, что священники помогают ополченцам Донбасса, а также "под прикрытием церкви и патриарха Московского Кирилла" Россия ведет подрывную деятельность на востоке Украины. "К сепаратизму причастен и митрополит Одесский Агафанел", - добавил депутат.

Первый камень Одесского Спасо-Преображенский собора был заложен еще в 1794 году, открытие состоялось лишь в 1809 году. После реконструкции в 1903 году собор стал одним из крупнейших на территории тогдашней Российской империи и вмещал до 9 тысяч человек. В 1936 году после взрыва была разрушена сначала колокольня, а потом и сам собор. Реконструкция началась в 1999 году после решения кабинета министров Украины включить собор в "Программу воссоздания выдающихся утраченных памятников истории и культуры Украины". В 2005 году по решению Одесского горсовета восстановленные здания были приняты в эксплуатацию.

Притеснения канонической православной церкви

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата: систематический характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

Сейчас в Верховной раде подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы отобраны, а деятельность церкви поставлена под контроль государства. Уже более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде этих документов.

В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, под стенами украинского парламента собрались на молебен более десяти тысяч человек, пытаясь вразумить народных избранников. После этого несколько депутатов Рады, а также лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук сообщили, что "антицерковные" законопроекты якобы "сняты с рассмотрения", однако спикер украинского парламента Андрей Парубий не делал официальных заявлений по этому поводу.

Президент Украины Петр Порошенко в 2009 году (возглавлял в то время Национальный банк Украины - прим. ТАСС) участвовал на Троицу в крестном ходе в Свято-Троицком Ионинском монастыре Московского патриархата в Киеве.