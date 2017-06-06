Испанец не дал террористу в Лондоне проникнуть в ресторан, где прятались 28 человек

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МАДРИД, 6 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанец Серхио Фариньа, проживающий в британской столице, смог спасти 28 человек во время терактов в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Antena 3.
По его информации, уроженец автономного сообщества Галисия, работающий в ресторане рядом с рынком Боро-маркет, не дал одному из террористов зайти в заведение, в котором прятались люди. Отмечается, что Фариньа заблокировал вход в помещение в тот момент, когда нападавший попытался проникнуть внутрь. Как отметил брат испанца, Рафа Фариньа, вся семья Серхио очень гордится его поступком.
Видео, где запечатлено все произошедшее в ресторане, распространило издание Diario de Pontevedra.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.