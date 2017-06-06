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DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метро

Международная панорама
6 июня, 12:25 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Хурам Шазад Батт работал на станции "Вестминстер", которая расположена у британского парламента

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Хурам Шазад Батт

Хурам Шазад Батт

© EPA/LONDON METROPLITAN POLICE

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Один из террористов, совершивших 3 июня теракт в Лондоне, работал в лондонском метро на станции "Вестминстер" у парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

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Издание опубликовало фото родившегося в Пакистане подданного Великобритании Хурама Шазада Батта, на котором он запечатлен в униформе сотрудника подземки, отвечающего за обеспечение безопасности пассажиров на платформе. Работая на станции "Вестминстер", у него был "привилегированный доступ к тоннелям под зданием парламента", отмечает газета.

Скрывавший от коллег свои радикальные взгляды Батт также дежурил на станции "Канада-уотер" в лондонском районе Доклендс.

Как стало известно в минувший понедельник, в конечном итоге он был уволен за прогулы на испытательном сроке.

В общей сложности Батт являлся сотрудником лондонской подземки в период с мая по октябрь прошлого года.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста.

Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.

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