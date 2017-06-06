DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метро

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Один из террористов, совершивших 3 июня теракт в Лондоне, работал в лондонском метро на станции "Вестминстер" у парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Издание опубликовало фото родившегося в Пакистане подданного Великобритании Хурама Шазада Батта, на котором он запечатлен в униформе сотрудника подземки, отвечающего за обеспечение безопасности пассажиров на платформе. Работая на станции "Вестминстер", у него был "привилегированный доступ к тоннелям под зданием парламента", отмечает газета.

Скрывавший от коллег свои радикальные взгляды Батт также дежурил на станции "Канада-уотер" в лондонском районе Доклендс.

Как стало известно в минувший понедельник, в конечном итоге он был уволен за прогулы на испытательном сроке.

В общей сложности Батт являлся сотрудником лондонской подземки в период с мая по октябрь прошлого года.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста.

Today's @DailyMailUK #MailFrontPages pic.twitter.com/vwq9d1R35Q — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 июня 2017 г.

Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.