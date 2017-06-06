Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа помощи сирийским беженцам на 2017 год профинансирована всего на 18%

Международная панорама
6 июня, 12:44 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Более 5 млн сирийцев живут в соседних с Сирией государствах, и еще 6,3 млн являются перемещенными лицами внутри Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Лишь 18% средств получила на настоящий момент ООН на программу оказания в 2017 году помощи сирийским беженцам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщило  Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Общий призыв на 2017 год в размере 4,6 млрд долларов для реагирования на срочные гуманитарные потребности сирийских беженцев на Ближнем Востоке и Северной Африке профинансирован сейчас, в середине года, только на 18%", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Андрей Махечич. Учитывая масштабы гуманитарных потребностей, отметил он, "адекватные взносы имеют жизненно важное значение, чтобы обеспечить своевременное и плановое осуществление программ защиты и помощи беженцам".

Официальный представитель напомнил, что "более 5 млн сирийцев живут в соседних с Сирией государствах, и еще 6,3 млн являются перемещенными лицами внутри Сирии".

УВКБ привлекло  внимание, в частности, к сложной ситуации с финансированием программы помощи почти 60 тыс. сирийцев, которые нашли приют в Ливане и Сирии. "Без срочного дополнительного финансирования они не будут получать помощь наличными деньгами уже в июле", - отметил Махечич. Программы поддержки сирийских беженцев "крайне недофинансированы", сказал он, подчеркнув, что "особенно драматичная ситуация сложилась в Ливане и Иордании".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама