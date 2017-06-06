Программа помощи сирийским беженцам на 2017 год профинансирована всего на 18%

Бывший тренер "Аякса" Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"Спорт 6 июня, 14:13
Погодные аномалии на Урале будут продолжаться из-за усиления парникового эффектаНовости Урала 6 июня, 14:08
Слушания в Госдуме по программе реновации. ВидеотрансляцияОбщество 6 июня, 14:04
Банк ВТБ продолжит сотрудничество с теннисным турниром "Кубок Кремля"Спорт 6 июня, 14:00
"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспортОбщество 6 июня, 14:00
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777Политика 6 июня, 13:56
РФ занимает 26-е место по показателю чтения книг среди школьников 14-15 летОбщество 6 июня, 13:53
Умер тележурналист Леонид ЗолотаревскийОбщество 6 июня, 13:50
Отношения России с Советом Европы. ДосьеБиографии и справки 6 июня, 13:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Лишь 18% средств получила на настоящий момент ООН на программу оказания в 2017 году помощи сирийским беженцам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
"Общий призыв на 2017 год в размере 4,6 млрд долларов для реагирования на срочные гуманитарные потребности сирийских беженцев на Ближнем Востоке и Северной Африке профинансирован сейчас, в середине года, только на 18%", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Андрей Махечич. Учитывая масштабы гуманитарных потребностей, отметил он, "адекватные взносы имеют жизненно важное значение, чтобы обеспечить своевременное и плановое осуществление программ защиты и помощи беженцам".
Официальный представитель напомнил, что "более 5 млн сирийцев живут в соседних с Сирией государствах, и еще 6,3 млн являются перемещенными лицами внутри Сирии".
УВКБ привлекло внимание, в частности, к сложной ситуации с финансированием программы помощи почти 60 тыс. сирийцев, которые нашли приют в Ливане и Сирии. "Без срочного дополнительного финансирования они не будут получать помощь наличными деньгами уже в июле", - отметил Махечич. Программы поддержки сирийских беженцев "крайне недофинансированы", сказал он, подчеркнув, что "особенно драматичная ситуация сложилась в Ливане и Иордании".