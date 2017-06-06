Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами

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КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала все обвинения в свой адрес в госизмене "грязной кампанией" и сообщила о намерении инициировать ответные разбирательства против действующей украинской власти.
Во вторник в ходе заседания согласительного совета Рады лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов обвинил Тимошенко в предательстве национальных интересов Украины из-за подписанного ею контракта о поставке российского газа в 2009 году и заложенного там принципа "бери и плати". "Подписанный контракт - это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов, которое чуть не уничтожило страну", - заявил Герасимов. В связи с этим он обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.
Тимошенко, выступая на брифинге, заявила, что отрицает все эти обвинения. В свое оправдание она отметила, что принцип "бери или плати" в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа.
Обвинения в свой адрес она считает "истерией, направленной против партии "Батькивщина".
"Как только мы уберем эту коррумпированную, беспрецедентно циничную и клановую власть Порошенко (президента Петра Порошенко), первое уголовное дело, которое я буду просить открыть прокуратуру, - это, почему они сегодня выставили на украинский газ цену в $285, когда его себестоимость $18", - отметила лидер "Батькивщины".
Второе уголовное дело, которое она намерена инициировать, будет "относительно цены угля по формуле "Роттердам плюс", в которой замешан Порошенко, вследствие чего была поднята цена на электроэнергию".
"Я буду делать все, чтобы те, кто поставил такие цены, сели за решетку", - подчеркнула Тимошенко.
19 января 2009 года Россия и Украина заключили контракты на транзит газа из России в Европу и поставки на Украину по европейской формуле. Документы были подписаны на период 2009-2019 гг. руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам переговоров тогдашних премьеров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко.
Согласно этим контрактам, за недобор Украиной сырья предполагались штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом. Украина также должна была оплачивать импорт не менее 33 млрд кубометров российского газа в год. В соответствии с этими договоренностями, в 2009 году российский газ поставлялся на Украину с 20%-й скидкой, а транзитная ставка для России оставалась на уровне 2008 года - $1,7 за тысячу кубометров на 100 км.