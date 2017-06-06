"Силы демократической Сирии" вошли с востока в Ракку

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) вошла с востока в Ракку (520 км от Дамаска), которая служит главным форпостом экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой командование СДС.
"Наши силы вошли в квартал Мешлеб на востоке города", - заявил агентству командир курдских бойцов в этом регионе Роджда Фелат.