"Силы демократической Сирии" вошли с востока в Ракку

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) вошла с востока в Ракку (520 км от Дамаска), которая служит главным форпостом экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой командование СДС.

"Наши силы вошли в квартал Мешлеб на востоке города", - заявил агентству командир курдских бойцов в этом регионе Роджда Фелат.