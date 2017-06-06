СМИ: имя третьего лондонского террориста - Юссеф Загба

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Итальянская газета Corriere Della Sera назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне, в результате которого погибли семь человек. Согласно этим данным, им являлся Юссеф Загба, родителями которого были подданный Марокко и гражданка Италии.

По информации Corriere Della Sera, молодой человек родился в марокканском городе Фес в 1995 году. После того, как семья распалась, мать вернулась в Италию и поселилась в пригороде Болоньи. По данным итальянских спецслужб, молодой человек несколько раз навещал ее, а в марте 2016 года был задержан в аэропорту Болоньи, откуда он пытался вылететь в Турцию, а затем попасть в Сирию. Отмечается, что во время обыска, полиция обнаружила в его телефоне фотографии и видеозаписи религиозного содержания, однако ничто не указывало на его прямую связь с исламистами.

После этого спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих опасность, а также отправили его данные марокканским и британским спецслужбам. Тем не менее, никакого наказания, по информации газеты, молодой человек за свою попытку отправиться в Сирию не понес. До недавнего времени он проживал в британской столице, где работал официантом в ресторане. Как сообщает Corriere Della Sera, Юссеф продолжал поддерживать контакт с матерью, однако в этом году ни разу не появлялся в Италии.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.