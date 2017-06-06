Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: имя третьего лондонского террориста - Юссеф Загба

Международная панорама
6 июня, 13:27 UTC+3 РИМ 6, июня. /ТАСС

По информации Corriere Della Sera, молодой человек родился в марокканском городе Фес в 1995 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Итальянская газета Corriere Della Sera назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне, в результате которого погибли семь человек. Согласно этим данным, им являлся Юссеф Загба, родителями которого были подданный Марокко и гражданка Италии.

Читайте также новости по теме:
Теракт на Лондонском мосту
© EPA/ETIENNE LAURENT

Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне

Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне

СМИ: британской полиции известны имена лондонских террористов

По информации Corriere Della Sera, молодой человек родился в марокканском городе Фес в 1995 году. После того, как семья распалась, мать вернулась в Италию и поселилась в пригороде Болоньи. По данным итальянских спецслужб, молодой человек несколько раз навещал ее, а в марте 2016 года был задержан в аэропорту Болоньи, откуда он пытался вылететь в Турцию, а затем попасть в Сирию. Отмечается, что во время обыска, полиция обнаружила в его телефоне фотографии и видеозаписи религиозного содержания, однако ничто не указывало на его прямую связь с исламистами.

После этого спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих опасность, а также отправили его данные марокканским и британским спецслужбам. Тем не менее, никакого наказания, по информации газеты, молодой человек за свою попытку отправиться в Сирию не понес. До недавнего времени он проживал в британской столице, где работал официантом в ресторане. Как сообщает Corriere Della Sera, Юссеф продолжал поддерживать контакт с матерью, однако в этом году ни разу не появлялся в Италии.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. В результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

В понедельник Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, и 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии. По данным британских СМИ, третий террорист был иностранцем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондонcком мосту
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама