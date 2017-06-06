Постпред США при ООН упрекнула Совет по правам человека в предвзятости к Израилю

ЖЕНЕВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Совет ООН по правам человека (СПЧ) должен "отреагировать на хроническую антиизраильскую предвзятость". Такое мнение она выразила во вторник, выступая на открывшейся в Женеве 35-й сессии СПЧ.

"Необходимо, чтобы Совет отреагировал на хроническую антиизраильскую предвзятость, если Совет хочет пользоваться какой-то степенью доверия к себе", - сказала она. По утверждению Хейли, в марте нынешнего года на предыдущей сессии СПЧ "было принято пять предвзятых резолюций в отношении Израиля".

"США очень серьезно относятся к Совету и к нашей роли в нем, - сказала дипломат. - Мы видим, что есть области, где возможны улучшения". Она сообщила, что выступит во вторник перед выпускниками Женевского университета и "предложит идеи, как можно сделать Совет более действенным и эффективным".

Хейли подчеркнула приверженность США защите прав человека. По ее словам, все органы ООН должны заниматься этой проблематикой. В ходе нынешней сессии, которая продлится до 23 июня, по ее мнению, "очень важно будет принять резолюции с решительными формулировками по положению в области прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Белоруссии и на Украине". Это необходимо, чтобы "предупредить дальнейшее нарушения прав человека в этих странах".

Кроме того, постпред США призвала Венесуэлу добровольно отказаться от своего места в СПЧ в связи с неблагополучной ситуацией в области прав человека в стране.

Хейли считает, что следует "поддержать участие гражданского общества в Совете по правам человека". "Важной темой на сессии" она назвала также рассмотрение вопроса о правах женщин. "СПЧ должен принять резолюции, осуждающие насилие в отношении женщин", - резюмировала дипломат.