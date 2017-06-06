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ЕК начала разработку законопроекта для создания оборонного фонда ЕС

Международная панорама
6 июня, 13:56 UTC+3 /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Плановое заседание коллегии ЕК 7 июня будет посвящено вопросам безопасности и подготовке доклада о европейской обороне, дискуссия продолжится 9 июня в Праге

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БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия (ЕК) начала разработку законодательной базы для создания оборонного фонда ЕС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Еврокомиссия готовит пакет конкретных предложений, в частности законодательные предложения по созданию европейского оборонного фонда", - сказал он.

По его словам, в среду плановое заседание коллегии ЕК (полный состав из 28 еврокомиссаров) будет посвящено вопросам безопасности и подготовке доклада о европейской обороне, которые будут "подкреплены набором конкретных предложений".

Как указал Схинас, дискуссия о европейской обороне продолжится 9 июня в Праге на министерской конференции по вопросам безопасности, в которой примут участие глава ЕК Жан-Клод Юнкер, а также замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер.

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