Боевики ИГ убили более 160 мирных жителей, пытавшихся бежать из Мосула

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) учинили расправу над 163 мирными жителями, которые пытались бежать из удерживаемых экстремистами районов в западной части иракского города Мосул.

Об этом, как сообщило AFP, заявил в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Вчера мои сотрудники сообщили, что после того, как боевики ИГ расправились над 163 людьми, чтобы предотвратить их попытки к бегству, тела убитых мужчин, женщин и детей все еще находятся на улицах квартала Эш-Шира в западной части Мосула", - заявил он. По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла, инцидент, вероятно, произошел 1 июня.

1 июня агентство Reuters сообщило, что при попытке бегства из удерживаемого боевиками ИГ района Эз-Занджили в старой части Западного Мосула погибли семь мирных жителей, еще 23 получили ранения.