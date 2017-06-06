Полицейские задержали мужчину в связи с лондонским терактом

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ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Полиция Лондона провела во вторник новое задержание в рамках расследования теракта, совершенного 3 июня в центре британской столицы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
"Детективы арестовали сегодня мужчину по адресу в районе Баркинг", - отмечается в коммюнике. Полиция сообщает, что задержанному 27 лет.
Накануне полиция освободила без предъявления обвинения всех задержанных (5 мужчин и 7 женщин) в рамках расследования теракта, жертвами которого стали 7 человек и почти 50 получили ранения. Сейчас под стражей находится только один человек.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
Скотленд-Ярд назвал имена трех исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии и 22-летний итальянец марроканского происхождения Юссеф Загба.