В Киеве вандалы повредили советский герб города на мосту Фукса

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Вандалы повредили советский герб Киева, установленный на мосту Фукса (бывший Московский мост - прим. ТАСС). Соответствующие фотографии опубликованы пользователями социальных сетей, на которых видно, что герб лишился части листьев каштана, буквы из надписи "Киев" и советских символов серпа и молота.

"В полиции будут решать, что делать с гербом. Надо выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", - сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец украинскому изданию "Сегодня".

Мост Фукса в Киеве соединяет берега рек Днепр и Десенка. Он является главной транспортной артерией украинской столицы. По завершению строительства в 1976 было принято решение установить на пилоне моста герб Киева. Он представлял собой геральдический щит с изображением серебряного лука, символизирующий Киевскую Русь, веточку цветущего каштана и золотую звезду города-героя.

Пользователи социальных сетей предположили, что герб мог быть поврежден из-за советской символики, которая запрещена в стране законом о "декоммунизации". Московский мост во исполнение закона был переименован в 2016 году в честь его инженера Георгия Фукса.

Пакет законов о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей, а также снос всех памятников деятелям советского периода. За два года действия законов в стране переименовали более 980 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину. В Министерстве культуры Украины ранее неоднократно заявляли о намерении создать Музей тоталитаризма, где будут храниться все демонтированные монументы.