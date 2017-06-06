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Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца

Международная панорама
6 июня, 14:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июня. /ТАСС

Ранее украинские СМИ сообщили, что судно якобы неожиданно изменило маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону

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© Flickr/Sharon Hahn Darlin

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Украинский круизный лайнер река-море "Генерал Ватутин" продан новому собственнику и направляется в Россию на законных основаниях.

Об этом сообщил ТАСС бывший арендатор судна круизная компания "Червона Рута".

Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что этот лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене.

Президент "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что его компания ранее была просто чартерным фрахтователем судна "Генерал Ватутин". "Судно принадлежало кипрской компании, - пояснил он, - нам судно никогда не принадлежало. Оно простаивало с 2013 года, а в текущем году была предпринята попытка его вновь "запустить", дано объявление. Но из-за низкого спроса еще в апреле было решено отменить рейс (в сторону Одессы - прим. ТАСС)".

Теперь же, по словам главы "Червона рута", "владелец решил забрать судно, и оно было перепродано". "Новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону", - сказал Соколов.

Телеканал "112.Украина" в свою очередь сообщает, что на борту судна нет никаких туристов, с которыми "Генерал Ватутин" якобы отправился в "горящий тур". "На его борту лишь 13 членов экипажа", - сообщил телеканал.

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