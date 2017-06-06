Telegraph: полиция провела обыск в доме лондонского террориста Батта в Пакистане

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Пакистанская полиция провела обыск в фамильном доме одного из лондонских террористов - подданного Великобритании Хурама Шазада Батта - в Пакистане. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее данным, полицейские внезапно нагрянули с обыском в дом в населенном пункте Муджахидабад, где родился Батт, которого подозревают в организации теракта на Лондонском мосту. Другие подробности по поводу полицейской операции в южноазиатской стране не приводятся.

В результате террористической вылазки в Лондоне погибли семь человек, 48 госпитализированы. 27-летний Батт, а также его подельники - 30-летний Рашид Редван и 22-летний Юссеф Загба - были ликвидированы полицией на месте преступления.

Лондонская полиция обратилась к британцам, которые были знакомы с Баттом, Редваном и Загба, с просьбой предоставить любую информацию, касающуюся террористов.

Полиция Лондона во вторник провела новое задержание в связи с расследованием теракта в центре столицы. Согласно сообщению Скотланд-Ярда, "детективы арестовали мужчину по адресу в районе Баркинг" на востоке мегаполиса. Задержанному 27 лет.

В понедельник лондонские полицейские освободили всех ранее задержанных (12 человек). Таким образом, сейчас под стражей находится только один человек.