Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление ограничительных мер в отношении Крыма на один год. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

Показать еще