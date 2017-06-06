Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

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БРЮССЕЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление ограничительных мер в отношении Крыма на один год. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.