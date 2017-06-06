Опрос: почти половина американцев выступает против выхода США из соглашения по климату

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Почти половина американцев не согласна с решением американского президента Дональда Трампа о выходе США из парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

Исследование показало, что решение президента не поддерживают 49% американцев, согласны с ним - 38%, еще 13% опрошенных не смогли определиться со своим отношением к нему. При этом выяснилось, что большинство тех, кто поддерживает выход США из соглашения - являются сторонниками Республиканской партии, а большинство его противников - сторонниками Демократической партии.

Опрос также показал, что 50% жителей США полагают, что выход страны из соглашения приведет к увеличению темпов роста средней температуры на планете, а 64% считают, что от этого решения пострадают отношения Соединенных Штатов с другими странами. Относительно влияния на экономику, мнения респондентов разделились почти поровну: 41% уверен, что решение Трампа поможет ее укрепить, а 44% не ожидают, что это произойдет.

В то же время 72% опрошенных заявили, что "учитывая количество парниковых газов, которое производит США, страна должна предпринять активные действия для замедления глобального потепления". В целом только 4% респондентов ставят вопросы "окружающей среды" выше вопросов здравоохранения, экономики, терроризма, миграции, образования, преступности и нравственности.

Опрос проводился со 2 по 4 июня среди 1398 респондентов. Погрешность составляет примерно 3 процентных пункта.

Президент США объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны. Документ был подписан в 2016 году, в число участников вошли, в частности, Россия, Германия, Индия и Китай.

Главная цель соглашения - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительное повышение может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.